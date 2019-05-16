Kına yakılan özel askerler vatani görev için kışlaya uğurlandı

AYDIN (İHA) – İncirliova'da engelli gençler, 1 günlük temsili askerlik vazifesi için düzenlenen kına gecesinin ardından İncirliova Belediyesi önünden asker ocağına uğurlandı.

İncirliovalı engelli gençler, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi işbirliği ile İncirliova Kültür Park'ta düzenlenen iftar yemeği ve kına gecesinin ardından bugün de sabahın erken saatlerinde İncirliova Belediyesince temin edilen araçla Belediye önünden Başkan Kaya tarafından Aydın 1. Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda gerçekleşecek olan 1 günlük temsili askerliklerini yapmaları için Aydın'a uğurlandılar.

Başkan Kaya, "Düzenlediğimiz Kına Gecesi'nde Engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek geleneklerimize uygun bir şekilde asker kınası eğlencesi düzenledik. Bugün ülkemizin dört bir köşesinde temsili askerlik yapacak olan evlatlarımız benzeri programlarla aynı heyecanı yaşayacaklar. İncirliovalı Mustafa Demir, Yasin Uygur ve Zafer Kesgin kardeşlerimizi, evlatlarımızı bu heyecanı yaşamaları için Aydın'a uğurluyoruz. İncirliova Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız" dedi.

İncirliova Engelliler Deneği Başkanı Merve Uysal ve aileleri ise evlatlarının bugün yaşayacakları duygunun paha biçilmez olduğunu bunun için kendilerine kapılarını sonuna kadar açan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ettiklerini dile getirdiler.