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Kocagür'ün başarılı çocukları, Ankara'ya gitti

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kocagür Mahallesinin muhtarı Orhan Akrancı, tüm vaktini ve enerjisini öğrencilere ayırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kocagür Mahallesinin muhtarı Orhan Akrancı, tüm vaktini ve enerjisini öğrencilere ayırdı. Bugüne kadar köyden üniversite okuyan kimsenin çıkmadığını en büyük hayalinin de köyün gençlerinin üniversite okuması olduğunu belirten Muhtar Akrancı, köyün başarılı çocuklarını Ankara'ya götürdü. Ankara'da Anıtkabri ziyaret eden öğrenciler, Aydın milletvekilleri tarafından TBMM'de ağırlandı.


Kocagür Mahallesi'nde tüm imkanlar seferber edilerek çocukların eğitimi için hiçbir engelin kalmadığını belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, “Köyümüzdeki öğrencilerin yarısından fazlası okula gelmiyordu. Gerekli girişimler yapılarak devamsızlığın önüne geçtik. En büyük hayalim bugüne kadar üniversite okuyan hiç kimsenin olmadığı köyde üniversite okumuş gençlerin yetişmesi. Bu hayalimi öğrencilere daha iyi anlatmak için öğrencileri Anıtkabre götürdüm. Başta Efeler Belediyesi olmak üzere birçok kişi ve kurumun desteğini gördük. İlk defa köyden dışarı çıkan pek çok öğrencimiz öğlen yemeğini TBMM'de yedi. Hepsinin de üniversiteyi kazanıp örnek kişiler olmasını istedik. Öğrencilerimiz de dolu dolu bir gün yaşadı” diyerek Kocagür'den üniversiteli gençlerin çıkacağı günlerin yakın olduğuna inandığını söyledi.

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