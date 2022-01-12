Kuşadası Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine akşam yemeği

Kuşadası Belediyesi, ‘Kara Kış Destek' paketi kapsamında ARYA AŞ'nin Gazibeğendi tesislerinde kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği vermeye başladı. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama kış boyunca devam edecek.

Sosyal Belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için harekete geçti. Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde ‘Dışarıda Kara Kış, Kuşadası'nda Dayanışma Var' sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Gıda, yakacak, kışlık kıyafet, soba ve barınma desteği ile nakdi yardımı içeren kampanyada üniversite öğrencileri de unutulmadı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından ARYA AŞ'nin Gazibeğendi tesislerinde kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği verilmeye başlandı.

Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da ücretsiz akşam yemeğinin ilk gününde üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Belediye Meclis Üyesi Fazlılar'a Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aziz Bostan ile ARYA A.Ş Genel Müdürü Engin Doyran ve öğretim görevlileri de eşlik etti. Öğrencilere yemekten sonra çay ve kahve ikramında bulunuldu.

ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aziz Bostan, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz akşam yemeği, kısıtlı bütçe ile eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerimize kış boyunca çok anlamlı bir katkı sunacak. Aynı zamanda kent genelinde dayanışmayı da sağlayacak” dedi.

Turizm Rehberliği 3. Sınıf öğrencisi Betül Çavdar ise “Ben Kuşadası'na okumak için şehir dışından geldim. Dolayısıyla şu an ailemden uzaktayım. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, bizlere ücretsiz akşam yemeği imkânı sağlayarak çok önemli bir destek verdi. Hepimizin kendini Kuşadalı hissetmesini sağladı” diye konuştu.

Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ise, yaşanan ekonomik sorunlardan en çok etkilenen kesimlerin başında üniversite öğrencilerinin geldiğini belirterek “Üniversite eğitimi için kentimize gelen gençlerimiz bizler için büyük önem taşıyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde yaşama geçirdiğimiz ‘Kara Kış Destek' kampanyası kapsamında öğrencilerimizin yaşadığı ekonomik sorunları bir nebze olsun hafifletmek için akşam yemeği ikramına başladık. Kentimizde eğitim gören tüm üniversite öğrencilerimiz, kimlik kartlarını göstererek Gazibeğendi tesislerinde kış boyunca kendileri için ücretsiz olarak servis edilecek akşam yemeğinden faydalanabilirler” dedi.