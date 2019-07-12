Kuşadası Gençlik Festivali'nde üçlü düet

Türkiye'nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Kuşadası Gençlik Festivali devam ediyor.

Festivalin ikinci gününe Halil Sezai'nin sahnesi sırasında Cem Adrian ve Melek Mosso ile yaptığı sürpriz düet damga vurdu. Birlikte Sarı Gelin türküsü ve Halil Sezai'nin sevilen İsyan şarkısını söyleyen üçlü seyirciden büyük alkış aldı.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 4'ncü kez Kuşadası Gençlik Festivali, Davutlar Sevgi Plajı'nda müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milyon Yapım organizasyonuyla 5 gün sürecek festivalin ikinci günde Halil Sezai, Cem Adrian ve Melek Mosso'nun dışında Emre Aydın, Ümit Olgun & Paryalar Bülent Ortaçgil, Ozbi ft Gülce Duru, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur, Yok Öyle Kararlı Şeyler ve 3 Deyince sahne aldı. Festivalin bugünkü bölümünde ise Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Gülçin Ergül, Şanışer ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar, İskender Paydaş, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda ve Zakkum sahneye çıkacak.