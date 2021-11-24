Kuşadası'nda atıklar gelecek için biriktiriliyor

Proje kapsamında biriktirdikleri atıkları getiren Kuşadalılara kedi ve köpek maması ile yağ bidonu hediye ediliyor.

Sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları ile doğanın ve çevrenin korunmasına önemli katkı sunan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Avrupa Atık Azaltım Haftasında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda stant kuruldu. ‘Daha az atığı olan bir dünya için sen de katıl' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaya ve temiz su kaynaklarına zarar veren elektronik eşya, pil, tekstil ve bitkisel yağ atıkları toplandı. Etkinlik kapsamında biriktirdikleri atıkları standa getirenlere kedi ve köpek maması ile yağ bidonu hediye edildi. Ayrıca Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'na cam veya porselen bardak ile gelenlere sıcak çay ve kahve ikramında bulunuldu. İki gün daha sürecek etkinlikte 24 Kasım Çarşamba günü Davutlar Belediyesi Hizmet Binası önü, 25 Kasım Perşembe günü de Güzelçamlı Günbatımı Kafe karşısında stant kurulacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Öncelikle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na gelerek biriktirdikleri atıkları görevlilerimize teslim eden duyarlı hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Plastik ve metal atıkların doğada yok olmaları yüzlerce yıl sürüyor. Bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu kullanılmaz hale getiriyor. Doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak zorundayız. Kuşadası Belediyesi olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.