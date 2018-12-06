Kuşadası'nda bir ev tamamen yandı; 1 yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen ev yangınında dehşet anları yaşanırken, yangından komşularının yardımıyla kurtarılan bir kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 2 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve uyuyan 28 yaşındaki H.Ç. isimli kadın önce eşini arayıp, ulaşamadı. Ardından annesini telefonla arayarak, “ Yanıyorum anne “ diye yardım istedi. Annesiyle yaptığı konuşmanın ardından baygınlık geçiren H.Ç. isimli kadın eve giren komşuları tarafından yanmaktan son anda kurtarılarak, yanan evden güçlükle dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını birinci kata ve çevreye sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangından komşularının yardımıyla kurtarılan H.Ç. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dehşet anlarının yaşandığı olay sırasında ev tamamen yanarken polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ve ekiplerinin ilk yaptığı incelemeye göre yangının sigara veya sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.