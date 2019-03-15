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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan İl Müdürü Okumuş'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen heyeti ile birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen heyeti ile birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u makamında ziyaret etti.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Okumuş'a ‘hayırlı olsun' temennilerini iletti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Ali Yalçın'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Birim amirlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Aydın'da hali hazırda devam eden ve yapılması planlanlanan eğitim çalışmaları konularına ilişkin bilgiler verilerek, istişarelerde bulunuldu.

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