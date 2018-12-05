Milletvekili Savaş, “Adliye Sarayı için girişimlerimizi hızlandırıyoruz”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'a yapılması planlanan Adliye Sarayı ile ilgili olarak, “Adliye Sarayını 2019 yatırım programına aldırmak için Adalet Bakanlığımızla girişimleri hızlandırıyoruz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş yaptığı açıklamada, “AK Parti Aydın Milletvekillerinin Adalet Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde daha önceden belirlenen adliye sarayının yeriyle ilgili imar çalışmaları, Efeler Belediyesi Meclis kararıyla onaylandı. Bizler de 2019 yatırım programına dahil edilmesi için Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimize başladık. Aydınlı hemşehrilerimize verdiğimiz büyük bir proje sözü daha hayata geçiriliyor. Uzun zamandır çok yakından takip ettiğimiz bir projeydi. Aydın'a ve Aydınlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yeniköy, Ovaeymir ve Osman Yozgatlı Mahallelerimize yeni adliye sarayımızla birlikte büyük bir ekonomik ve sosyal hareketlilik getirilmiş olacak. 4 Ekim 2018 tarihli ve 256 karar numaralı imar planı Efeler Belediyesi Başkanlığı Meclis kararıyla 23 Ekim 2018 tarihinde askıya çıkarak askı süreci başlamış ve bir aylık süreci tamamlamıştır. Dosyanın Adalet Bakanlığı'na da gönderilmesinin ardından geriye sadece Yeni Adalet Sarayının 2019 yatırım programı kapsamına alınarak projelendirilmesi kalıyor” dedi.