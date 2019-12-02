Nazilli'de okul çevrelerindeki işletmelerde öğrenci denetimleri yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okullara yakın işletmelerde denetimler yapıldı.

Öğrencilerin ders saatlerinde okul yakınlarında bulunan kafe, kıraathane ve oyun salonlarına gitmemesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan öğrenciler ve öğrencileri işletmelerine alan işletmeciler hakkında tutanak tutuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında ilçe kaymakamı başkanlığında gerçekleştirilen okul ve öğrenci güvenliği ile ilgili toplantının ardından sık sık denetim yapma kararı alan komisyon denetimlerini sürdürüyor. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından kurulan komisyona başkanlık yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün öncülüğünde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Bekir Aşar, İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Burak Akın, Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Zabıta Memuru Hasret Dereli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Mühendis Duygu Çimen, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Çevre Sağlık Teknikeri Selami Ahıskalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Tüzün ve Nazilli Kaymakamlığı Dernekler Şubesinden V.H.K.İ. Şefi Yaşar Kildacı, denetimlere katıldı. Okullara yakın alanlarda yapılan denetimler sırasında bir grup öğrencinin bir kıraathanede iskambil oynarlarken yakalanmalı dikkat çekti. Yaşları küçük olan öğrencileri işyerine alarak oyun oynamalarına müsaade eden işletmeci ve öğrenciler hakkında tutanak tutuldu.

Denetimler ve amacı hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Latif Akgün, “06 Eylül 2019 tarihinde İlçe Kaymakamımız Sayın Sedat Sırrı Arısoy Başkanlığında yaptığımız toplantıda alınan karar gereğince 2019-2010 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde okul çevrelerinde bulunan internet kafelerin, büfelerin, çay ocaklarının ve benzeri yerlerin denetim-kontrolleri yapılmaktadır. Okul ve öğrenci güvenliğiyle ile ilgili yaptığımız toplantıda alınan karar gereğince öğrencilerimizin ilçemizde bulunan özellikle okullara yakın oyun salonu, internet kafe, çay ocağı, kafe ve kıraathane gibi yerleri de özellikle hijyen ve mesai saatlerinde bu yerlerde bulunup bulunmadıklarını alakalı denetimler yapıyoruz. Komisyonumuz, belli periyodik aralıklarla belli günler ve belli saatlerde bu tip işletmelerde tespit edilen olumsuzlukları gerekli raporları tutarak, konuyla ilgili makamlar tarafınca gereği yapılmaktadır. Bugün ise bir kahvehanede yapmış olduğumuz denetimde ders saati içerisinde lise öğrencisi öğrencilerimizin İskambil oynadıklarını gördük. Tutanak tuttuk. Konuyla alakalı hem işletmeci hem de öğrenciler için gereği yapıldı. Öğrencilerimizin ders saatlerinde özellikle bu tip güvensiz yerlerde olmaması için denetimlerimiz devam edecek. İşletmelerimizin okul saatlerinde öğrencileri iş yerlerine almamalarını istiyoruz” dedi.