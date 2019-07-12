Nazilli'de yaz okullarının tamamı başladı

Lütfi Selek Kültür Merkezinde uygulanacak yaz kursları Başkan Özcan'ın da katıldığı törenle başlatıldı.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezînde düzenlenen törene Belediye Başkanı Engin Kürşat Özcan, kursiyer öğrenciler ile velileri katıldı. Bağlama, jimnastik, modern dans ve zumba kursları ile yüzme ve futbol yaz okullarına toplamda bin 750 çocuğun kayıt yaptırdığını hatırlatan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yaz okuluna katılan çocukların, 2 ay boyunca uzman eğitmenlerden ders alacağını belirterek açılış kurdelesini kursiyer çocuklarla birlikte kesti.

Eğitimlere katılan öğrencilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Özcan, çocukların performanslarını da keyifle izledi. Velilere de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Kürşat Engin Özcan, “Nazilli'de, Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi olarak ortaklaşa düzenlenen tüm yaz etkinliklerinde bin 750 evladımız kurslarımızdan faydalanıyor. Biz, önce çocuklar ve gençler diyen, bunun için elinden geleni yapan bir yerel yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu yaz sürecinde genç arkadaşlarımızın kıymetli vakitlerini değerlendirmek, bedensel eğitimlerine ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacındayız. Hocalarımızın ve eğitmenlerimizin eşliğinde çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeye yardımcı oluyor, Çocuklarımızın çok daha güzel günler geçirmesi ve tatile gidemeyenlerin bu kurslarda eğlenceli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmayı da burada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmaktan da çok mutluyuz. Bunun için öncelikle Değerli büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Kursların süresi konusunda da açıklama yapan Başkan Kürşat Engin Özcan “Arkadaşlarımız, gençler ve çocuklar için en güzeli ve en doğrusu nasıl olacaksa o şekilde planladılar. Ağustos ayının sonuna kadar kurslarımız devam edecek. Bunların yanı sıra yeni kurslar da planlanacak ve bu doğrultuda adımlar atılacak. Artık adım adım gittikçe yol genişliyor. Bugün Lütfü Selek Kültür Merkezimizde jimnastik, zumba bağlama ve modern dans eğitimlerimize başladık. Hayırlı olsun. Değerli katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her şey iyi ve güzel olacak” diye konuştu.

21 yıllık eğitmen Emel Akkuş, bu seneki kurslarda çocuklara Zumba eğitmenliği yapacağını ifade ederek, “Ailelerimiz ve çocuklarımız bu kurslarda çok eğleniyorlar. Çocuklarımızın bilgisayar oyunlarından kurtararak böylesine güzel bir oluşumun içerisinde öğreniyorken ve eğleniyorken görmek bizler için de büyük mutluluk. Kurslarımıza yoğun talep var. 8 Temmuzda başladık ve 28 Ağustosta kurslarımız sona erecek. Kayıtlarımız halen devam ediyor. Çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.