Nazilli'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda görüşülen 5 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Meclisi Aralık 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Erkin Özbek başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, geçici işçi vizeleri, Yeşil Mahalle'de Nazilli Belediye tarafından yapımı tamamlanan meyve bahçesi parkına isim verilmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre önceden tapu tahsis belgesi verilmiş taşınmazların satışı, Uzunçam Mahallesi 187 parsel üzerinde muhtarlık binası ve imam evi yapılması ve 2018 yılı bütçe içi aktarma yapılması konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen 5 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlanırken, Yeşil Mahalle 1857 sokak üzerinde yapımı tamamlanan meyve bahçesine Almanya'da geçtiğimiz haftalarda raylara düşen vatandaşı kurtarırken hayatını kaybeden Kahraman Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi verildi.