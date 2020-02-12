Nazilli'den Elazığ ve Malatya'ya şefkat eli

Nazilli Belediyesi, Kaymakamlık ve Kent Konseyi iş birliğiyle, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzeme ve gıda maddeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediye Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama programına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan' protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş; “Ülkemizin en değerli varlığı, kıymetli Türk bayrağının gölgesinde Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkamızda duran TIR, Türk milletinin felaketlerde nasıl bir araya geldiğinin simgesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle acıları hiçbirimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine ilk yardımın Nazilli'den ulaştırıldığını ve bu yardımların artarak devam ettiğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Türk milletinin varlığı binlerce yıla dayanmaktadır. Bunun sebeplerinden bir taneside, iyi gününde birlikte olduğu gibi zor günlerde de birlikte olmasıdır. Deprem haberini ilk aldığımızda da bölgenin isteği üzerine bin adet battaniye göndermiştik. Şimdi ise bölgemizde yaşayan halkımızın kendi imkanları ile temin ettiği bütün yardımları hep birlikte deprem bölgesine gönderiyoruz. Türk milleti bu birlik ve beraberliği devam ettirdiği müddetçe kıyamete kadar daim olacaktır” dedi.

Türk milletinin zor zamanlarda en iyi şekilde kenetlendiğini vurgulayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; “Öncelikle İdlib başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle zor zamanlarda bir arada olabilmek bizim milletimizin en önemli özelliğidir. Bu yardım tırı oradaki vatandaşlarımızla bir arada olduğumuzun en güzel ifadesi. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.