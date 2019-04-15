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NTO, Aydın İstihdam Fuarında yerini aldı

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 8.

Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.


Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen ve işgücü arzı ile işgücü talebini buluşturacak,70 firmanın katıldığı fuarda konuşan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, işsizlik ve istihdamın sadece ülkemizin değil tüm dünya ülkelerini ilgilendiren en büyük sorunlardan birisi olduğunu belirterek “Yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu istihdam seferberliğimizde başta kadınlar, gençler, engelliler olmak üzere istihdamında güçlük çektiğimiz gruplara ve iş arayan vatandaşlarımıza yönelik ve işçi arayan işverenlerimize çok güçlü programlar uyguluyoruz” dedi.


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan: “Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen ve işverenle iş arayanı buluşturan bu organizasyonun 2019 yılı İstihdam seferberliği kampanyası ile paralel olarak Aydın İçin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölge ekonomimizin gelişmesi için işverene destek olmaktayız. İşverenin büyümesi demek işsiz sayısının azalması demektir. Tüm ülkenin kalkınması için biz STK'lar hepimiz elimizden geleni yapmaktayız” dedi.


Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi.

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