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Pazardan dönen yaşlı kadına araba çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde pazar arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, araba çarpması sonucu yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, araba çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı mevkiinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan dönen Hatice S. karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 09 AE 470 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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