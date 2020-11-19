İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'nin Afet İlk Müdahale Ekibi'ne AFAD'tan eğitim

Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla, deprem başta olmak üzere afetlere karşı kurulan Söke Belediyesi Afet İlk Müdahale Timi’ne AFAD tarafından eğitim verildi.

Başkan Levent Tuncel'in talimatıyla, deprem başta olmak üzere afetlere karşı kurulan Söke Belediyesi Afet İlk Müdahale Timi'ne AFAD tarafından eğitim verildi.


AFAD ile temaslara başlayan Söke Belediyesi ilk olarak acil durum üst kurulunu oluşturmasının ardından 16 kişiden oluşan ilk müdahale ekibini de kurmuştu. Belediye personeli olan ancak deneyimli ve konuda eğitimli kişilerden seçilen ilk müdahale ekibi, bilgilerini güncellemek üzere eğitimlere başladı. Söke'ye gelen AFAD ekipleri tarafından verilen teorik eğitimlerin yanında afet acil müdahale aracı ve ekipmanlarının da tanıtımı yapıldı. Söke Belediye Meclis salonunda verilen eğitimde konu başlıklarını temel afet bilinci, kimyasal biyolojik radyoaktif farkındalık eğitimi, hafif tonajlı arama ve kurtarma eğitimi oluşturdu. Eğitimde AFAD'tan Ertuğrul Buğdayeken, Ergün Gülmez ve İsmail Ünal bilgiler verdi.


Ayrıca Söke'ye kazandırılacağı ifade edilen afet kurtarma konteynırı çalışmalarının da hızla devam ettiği belirtilirken; konteynırdan bulunması gereken malzemelerin teminine başlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.