Uluslararası ‘Deve Sütü' projesinin 2. toplantısı Aydın'da yapıldı

geniş katılımlı toplantısı, Aydın'da yapıldı.

‘Deve Sütü' çalışması olarak bilinen “Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketimini Arttırma” projesinin açılış oturumu, ADÜ Ziraat Fakültesinde gerçekleşti. Açılış oturumuna Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Vet. Hek. Cemil Şahin, 7 ülkeden 14 proje ortağına mensup 24 kişi ile birlikte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Deve Sütü projesi, deve sütü ürünlerini üretmeyi, ticarileştirmeyi ve tüketicilerin deve sütüne olan ilgisini arttırmanın yanında, Akdeniz havzasında deve sütü zincirindeki aktörlerin rekabet gücünü, büyümesini ve etkileşimini güçlendirerek iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Deve sütü sektöründe yenilikçiliği arttırarak, Akdeniz ülkelerinde biyo-çeşitliliği geliştirmek için ekonomik fırsatlar sağlayacak yeni pazarlar geliştirmeyi amaçlayan projede, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca ve Ziraat Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Doktora öğrencisi Alkan Çağlı yer alıyor.

Deve Sütü projesinin koordinatörlüğünü İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) yapmakta ve projede İspanya dışında; Almanya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Kanarya Adaları, Cezayir ve Türkiye paydaş olarak yer almaktadır.

Yurt dışından gelen proje ortakları, toplantılar öncesinde sosyal ve kültürel gezi gerçekleştirerek toplantılardan sonra proje ortaklarını ziyaret ettiler.