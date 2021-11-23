Üniversite öğrencileri can dostları yalnız bırakmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllük Çalışmaları Dersi kapsamında, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ders sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan ve Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi Fulya Akıllı eşliğinde gezilen barınakta; hayvanların durumları hakkında bilgi verilerek sahipsiz, güçten düşmüş kedi ve köpeklerin ekipler tarafından merkeze getirildiği, tedavi ve bakımlarının yapıldığı öğrencilere anlatıldı. Ziyarette öğrenciler rehabilitasyon merkezine kedi, köpek maması ve kedi taşıma çantası bağışladı.