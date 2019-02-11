Vatandaşlardan Başkan Özakcan'a destek

Demokrat Parti'den (DP) tekrar aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın Dalama Pazarı ziyaretinde yanına gelen bir vatandaş, "Oyum anamın ak sütü gibi helal olsun" dedi.

Mütevazi kişiliği ile Efeler halkının gönlünde taht kuran Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Görev süresi boyunca yoğun programından fırsat buldukça esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlar iç içe olan Başkan Özakan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Hafta sonu ziyaret ettiği Dalama Mahallesi'ndeki pazarda sık sık önü kesen ve destek sözü veren vatandaşlarla sohbet eden Özakcan, gördüğü ilgiden dolayı mahalle halkına teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Başkan Özakcan'ın selamlaştığı bir vatandaşın sözleri ise günün gündemi oldu. Özakcan'ı çok sevdiklerini ve her zaman arkasında olduklarını söyleyen vatandaş, "Başkanım siz neredeyseniz bizler de oradayız. Oyum size anamın ak sütü gibi helal olsun" dedi. Vatandaşın sözleri üzerine duygulanan Özakcan, teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.