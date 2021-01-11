Yaşlı kadın tuvalette ölü olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Ünübol'dan komşuları bir süre haber alamadı. Yaşlı kadının sağlık durumundan endişe eden komşular durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla daire kapısını açarak içeri giren ekipler yaşlı kadını tuvalette hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ünübol'un hayatını kaybettiği belirlenirken, acı haberi alan komşuları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.