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17 Eylül Stadı'nın bakımına araç desteği

TFF 1.

Lig'de mücadele eden RH Bandırmaspor'un da maçlarını oynadığı Bandırma 17 Eylül Stadı'nın bakımı için Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen aletlerin teslimatı gerçekleşti.


Bandırma'da RH Bandırmaspor'un da maçlarını oynadığı 17 Eylül Stadı'nın bakım çalışmalarının daha profesyonel gerçekleştirilebilmesi için Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen aletlerin teslimatı gerçekleşti. Stadın zemininin bakımı, çimlendirilmesi, kuruyan alanların yeniden kazandırılması için yapılacak çalışmalarda kullanılan saha bakım araç gereçleri Bandırma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından teslim alındı.

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