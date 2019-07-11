69 yıllık su hattında sorunlar bitmiyor

Erdek'te 1950'li yıllardan kalma 69 yıllık içme suyu izale hattında yaşanan patlak ve arızalar vatandaşları huzursuz ediyor.

Erdek'te 1950'li yıllarda yapılarak hizmete sokulan içme suyu izale hatlarında boruların patlaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Erdek ilçesi ile kırsal mahallelerde meydana gelen su hatlarında yaşanan patlaklara müdahale ederek onarıyor. BASKİ'nin çalışmaları sonu meydana gelen su kesintileri vatandaşlarda huzursuzluğa neden oluyor.

Erdek Yalı Mahallesi'ndeki ana cadde ve sokaklarda içme suyu borularında geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlaklar mahalle sakinleri için vatandaşlar BASKİ'den eski ve çürümüş boru hattının değiştirmesini talep ediyor.