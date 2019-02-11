Açılış 14 Şubat'ta

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından restore edilen Atatürk Evi 14 Şubat Sevgililer gününde açılacak.

Atatürk'ün 1934 yılında Edremit'te kaldığı ev geçirdiği yangınlar sonucunda uzun yıllar bekledikten sonra Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın girişimleri ile aslına uygun olarak restore edildi. Dönemin izlerini taşıyan bina Edremit Belediyesi bünyesine kazandırıldı. Atatürk Evinde son düzenlemeleri denetleyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “14 Şubat Sevgililer Günü'nde en büyük sevdamız Atatürk diyerek açılışını gerçekleştireceğimiz Atatürk Evi'nde devam eden son hazırlıkları inceliyorum. Büyük bir titizlikle hazırladığımız Atatürk Evi'ni Edremit'imize ve adına yakışır bir kültür ve sanat evi olarak hizmete sunacağız.”dedi.