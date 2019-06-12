İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afgan göçmenler jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 Afganistan uyruklu göçmen, jandarmaya yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 Afganistan uyruklu göçmen, jandarmaya yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" kapsamında amansız mücadelesi kapsamında, körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbaratı üzerine Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadası Tekev mevkiinde M.N. isimli organizatör ile 36 Afganistan uyruklu göçmen (7 erkek, 8 kadın ve 21 çocuk) yakalandı. Olayla ilgili olarak organizatör ve yakalanan göçmenler hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.