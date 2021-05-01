AK Parti'den 700 aileye Ramazan yardımı

Erdek Merkez ve kırsal mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmek üzere toplam 700 adet temel gıda kolilerinin dağıtımına başlandı.

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 400 adet yardım kolisinin kırsal mahallelerde, 300 kolinin ise Erdek merkezde dağıtılacağı öğrenildi. Ramazan ayında başlatılan yardımlarla ilgili AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın elimizden geldiğince yanında olmak için uğraşıyoruz. Bugüne kadar 400 aileye erzak dağıtımında bulunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdık. Bugünlerde Erdek'te ki vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz. Yardımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.