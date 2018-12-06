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Atatürk'ü kaldığı ev yeniden restore edildi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir’in Edremit ilçesine ikinci kez geldiği 14 Nisan 1934’te konakladığı binada belediye tarafından başlatılan restore çalışmalarında inşaat kısmı tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine ikinci kez geldiği 14 Nisan 1934'te konakladığı binada belediye tarafından başlatılan restore çalışmalarında inşaat kısmı tamamlandı.


Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde yıllardır metruk vaziyette duran neredeyse yıkılmak üzere olan iki katlı tarihi binanın mülkiyeti, kamulaştırma yoluyla 2016 yılında Edremit Belediyesine geçti. Edremit Belediyesi, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından yaklaşık 10 ay önce restorasyon çalışmalarına başladığı tarihi yapının inşaat kısmını tamamladı. Binanın iç tefrişatının aslına uygun döşenmesini sağlamak amacıyla Kültür Bakanlığından gelen bir heyet tarihi yapıda incelemelerde bulundu.


Tarihi binanın inşaat kısmını tamamladıklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Artık iç tefrişata geçtik. İç tefrişatta da Kültür Bakanlığı'ndan bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız sağ olsunlar ilçemize geldiler. Geldikleri gibi de iş başı yaptık. Onlarla beraber dolaşıyoruz ve bir an önce iç tefrişata uygun malzemeleri de toplayıp satın alıp yerleştirdikten sonra da en kısa zamanda Atatürk Kültür Merkezimizi açacağız. Halkımızın hizmetine sunacağız. Umuyorum ki Edremit'e gelenlerin, Edremitlilerin, çocuklarımızın Atatürk ve Atatürk ile Edremit'i özdeşleştirmesi adına oldukça önemli bir esere Edremit kavuşmuş olacak. Edremit'imize hayırlı olmasını diliyorum. Gerek çok özel sergilerin açılmasında gerekse çok özel kokteyllerin yapılmasında kullanabileceğimiz bir mekana kavuştuk.”

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