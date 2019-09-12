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Ayvalık'ta Ressam Hale Arpacıoğlu'nun açtığı sergiye ilgi yoğun oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 15.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 15. Ayvalık Kültür Sanat Günleri'nin son etkinliği olan Hale Arpacıoğlu Resim Sergisi, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Serginin açılışında; Ayvalık Belediye Başkan yardımcıları Ersan Bahar ile Kurthan Gencel ve çok sayıda sanatseverler katıldı.


Ressam Arpacıoğlu'na çiçek ve plaket sunan Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, kendisini ve eserlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.


80'li yılların en önemli kadın sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Hale Arpacıoğlu'nun çalışmalarında akrilik boya ve karışık teknik kullandığı gözlendi.


Ayvalık'ta açılan Hale Arpacıoğlu Resim Sergisi'nin, 23 Eylül tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebileceği bildirildi.

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