Balıkesir polisinden 11 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri kent merkezi, Gömeç ve Edremit ilçelerinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Gömeç, Edremit İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanarak, ceza evine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 8 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.