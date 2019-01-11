Balıkesir'de heyelan

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aşırı yağış sebebiyle toprak kayması oldu. Toprak kaymasında bir ev ve yol hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Şahindere Mahallesi Boğaz Caddesi 6. Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yazlık olarak kullanılan ve boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Sokak çöktü, ağaçlar evin üzerine düştü. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede tedbir alarak kayma olan sokağı insan ve araç trafiğine kapattı. Toprak kayması ise amatör kameralara yansıdı.