Balıkesir'de sosyal mesafeli plajları havadan böyle görüntülendi

Aşı uygulamasında mavi kent olan Balıkesir'in plajlarında da sosyal mesafeye önem gösteriliyor. Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla düzenlenen plajlar vatandaşlara sosyal mesafeyi koruyarak denize girme imkanı sağlıyor.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan tatil yörelerine büyük ilgi oldu. Otellerde doluluk oranları yüzde yüzlere ulaştı. Deniz, güneş ve kumsallardan yararlanmak isteyen tatilciler için geçtiğimiz sezon öncesi Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi tarafından sahillerde yapılan çalışmalar meyvelerini verdi. Edremit İlçesinin Altınkum plajında yapılan yenileme ve plaj düzenleme çalışmaları sonrasında kullanılabilir plaj mesafesi artırılırken; vatandaşlara otopark, duş ve tuvalet gibi imkanlarda sunuldu. Ayrıca hazırlanan yeşil alanlarda kumsalın sıcağından bunalan vatandaşlar için alanlar oluşturuldu. Bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının da bulunduğu sahil kesiminde ise vatandaşların sosyal mesafeye uygun bir şekilde hareket etmelerine imkan sağlıyor.

Drone ile havadan yapılan çekimlerde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettikleri ve tatillerini güvenlik bir şekilde geçirmeye özen gösterdikleri gözlendi.