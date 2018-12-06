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Bandırma ve Gönen'e yılın ilk karı düştü

Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki yüksek kesimlere yılın ilk karı düştü.

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki yüksek kesimlere yılın ilk karı düştü.


Bandırma'da hava sıcaklığı gündüz 7, gece ise 1 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Yüksekliği yer yer 800 metreyi bulan Kapıdağ'a yılın ilk karının yağmasının ardından şehir merkezinde de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.


Gönen ilçesinde ise kırsal kesimlerle birlikte şehir merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı Mahallesine yılın ilk karı yağdı.

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