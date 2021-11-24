Bandırma'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve yağış, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

Hızı zaman zaman saatte 60 ila 70 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle sabah 07:30 İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferini iptal etti. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. Limanda tahmil ve tahliye yapılamıyor. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın yarın akşam saatlerinde sona ereceğini ve ardından bölgede 3 gün lodosun etkili olacağı belirtildi.