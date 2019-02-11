Başkan Avcı'ya kırsalda sıcak karşılama

AK Parti'nin Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı, hafta sonu katıldığı program ve ziyaret ettiği kırsal mahallelerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Davet edildiği mahalle ve etkinliklere katılmayı ihmal etmeyen Avcı, vatandaşlara gönül belediyeciliğini anlatıyor.

Cumhur İttifakı'nın Altıeylül Belediye Başkan adayı ve Belediye Başkanı Hasan Avcı, hafta sonu çeşitli etkinliklere katılırken, kırsal mahallelerde vatandaşlar bir araya geldi. Katıldığı etkinlikler ve ziyaretlerde vatandaşların coşkusuyla karşılaşan Avcı, hafta sonu mesaisine Çiftlik ve Orhanlı Mahallelerinde başladı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Avcı, vatandaşlara gönül belediyeciliğini anlattı. Başkan Avcı daha sonra Paşaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ovaköy Mahallesi'ne ziyarette bulunan Avcı, top oynayan mahalle çocuklarının oyununa ortak olarak, onlarla birlikte top oynadı. Halalca Mahallesi'nden gelen daveti geri çevirmeyen Başkan Avcı, Elif ve Hilmi Memişoğlu çiftinin evlatları Yiğit'in doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

Başkan Avcı, “Teşkilatla buluştu”

Bahçelievler Mahallesi'nde AK Parti'ye gönül veren teşkilat üyeleriyle de buluşan Başkan Avcı, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir'in yanı sıra İlçe Başkanı Ayhan Atahan'da katıldı.

Başkan Avcı programını AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile birlikte yürüttü. AK Parti İlçe üyeleri ve Milletvekili Çelik ile birlikte ilk olarak Köseler Mahallesi sakinlerine konuk olan Avcı, burada da çocuklarla bir araya geldi. Avcı çocuklara küçük hediyeler vererek gönüllerini de aldı. Avcı daha sonra Uzmanlar Federasyonu Balıkesir İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu Vatan Sevdalıları Gönül Buluşması programına katıldı.

Başkan Avcı, Atlarla karşılandı

Uzmanlar programı ardından Milletvekili Adil Çelik ile programına devam eden Başkan Hasan Avcı, Yakupköy'e ziyarette bulundu. Mahalle girişinde mahalle sakinleri ve atlı bir grup tarafından karşılanan Başkan Avcı, vatandaşlarla bir araya gelerek, “Hemşerilerimizden aldığımız güç ile yine hemşerilerimize yönelik hizmetleri gerçekleştirerek memleketimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Avcı ve Çelik son olarak ise Köylüköy, Çandır ve Balıklı mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Avcı burada babasının asker arkadaşı Ali Gül ile de sohbet ederek hayır duasını aldı.

Avcı, AK Parti Balıkesir İl teşkilat Başkanı Muammer Şahan'ın babası Selami Şahan'ın vefatı nedeniyle ailesine de ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.