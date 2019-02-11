Burhaniye Meslek Yüksekokulu yeni müdüründen Kaymakam Öner'e ziyaret

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki müdürlük görevini Doç. Dr. Yusuf Aymankuy'a devreden ve Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye'nin diğer bir yükseköğretim kurumu olan Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevini sürdürecek olan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öner, “Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki başarılı çalışmalarına tanık olduğumuz Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban hocamız, geçmiş tecrübelerinin de ışığında ilçemiz Meslek Yüksekokuluna da ivme kazandıracak değerli bir bilim insanı. Bizler de Kaymakamlık olarak yükseköğretim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burhaniye'nin gelişmesi için yükseköğretim gençliğinin varlığı çok önemli. Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum.” dedi.