Burhaniye'de belediye çalışanlarına moral ve motivasyon primi

Belediye personeline ilk etapta 500 daha sonra 400 lira prim yatırıldı.

Ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele kapsamında 3 aydır Burhaniye'de en ağır şartlarda çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi personeline 400 TL'lik ikinci prim ödemeleri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in talimatıyla yatırıldı.

Burhaniyelilerin sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek için, ilçe genelinde başta sağlık işleri ve dezenfekte ekipleri olmak üzere, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı kalabilmesi, krizi minimum riskle atlatabilmesi için gece gündüz demeden sokağa çıkma yasaklarında dahi kendi sağlıklarını hiçe sayarak canla başla çalışarak hizmetlerine devam eden Burhaniye Belediyesi personeli ikinci prim ödemelerini de aldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumda hizmetlerin aksamaması ve hijyen koşullarının sürekli olabilmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte Burhaniyelilerin sağlıklı yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz, Bu zor zamanları el birliği ile atlatacağız” dedi.