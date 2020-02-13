Burhaniye'de ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 850 bin gönüllünün desteğiyle çalışmalarına devam eden TEMA Vakfı, Burhaniye'de de ilkokul öğrencilerini gönüllü yaptı.Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nın, Dünya Gönüllüler Günü'nde 1 milyon gönüllüye ulaşma hedefiyle başlattığı çalışmalar Burhaniye'de karşılık buldu.

Burhaniye Gönüllü TEMA temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras, TEMA Vakfı'nın her geçen gün daha yaşanabilir bir dünya için çalışan, giderek daha da büyüyen bir aile haline geldiğini söyledi. Burhaniye TEMA Sorumlusu Özgür Aras, “ Türkiye'de 20 yaş ve üstü her 120 kişiden birinin gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı'nın sürdürdüğü çalışmalar, gönüllülerinin üstün gayretleri sayesinde gerçekleşiyor. Gücünü gönüllülerinden alan bir halk hareketi olan TEMA Vakfı'nın gönüllüleri; ağaçlandırma, eğitim, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıyor. Gönüllüler, farkındalık ve savunuculuk alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alıyor. TEMA Vakfı olarak doğaya gönlünü verenlerin sayalarının gelecekte milyonlara ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye'de yaşanabilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burhaniye'mizde de gönüllü öğretmenlerimizin desteği ile büyük bir aile olmaya devam ediyoruz. Sekiz Eylül İlkokulu 4-C sınıfındaki 24 öğrenci de TEMA Gönüllüsü olurken, “Bu sınıf öğrencileri TEMA Gönüllüsüdür” yazan yeşil yaprağını sınıflarına astılar. Hepsini kutluyorum” dedi. Sınıf öğretmeni ve TEMA gönüllüsü Serap Ocaktürk'de, “Gözlem kutularıyla okul bahçemizde ve çevrelerinde incelemelerde bulunarak notlar aldık. Organik gübre ve kağıt havlu rulolarına ve yumurta kabuklarının içine tohumlar ektik. Okulumuzda uygulama bahçesi yapmak için zemin hazırladık.”dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Okul Müdürü Ali Bayraktar da, öğrencilere bu anlamlı katılımları için teşekkür ettiler.