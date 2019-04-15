Burhaniye'de öğretmen, öğrenci ve veli bandosu ilgi gördü

Öğretmen, öğrenci ve veli bandosu Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 85.yılı törenlerinde ilk sınavını verirken, büyük alkış aldı.

Eski Kütüphane önünden başlayan kortej yürüyüşüne eşlik eden bando büyük takdir topladı. Beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğündeki bando Cumhuriyet meydanında da mini bir konser verdi. Bandoya destek veren veliler mutluklarını diye getirirken, öğrenciler de bando da velileriyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

74 yaşındaki Leyla Sever, “Hacı Mustafa Müdüroğlu'nda torunum vardı. Bandoya onun için katıldım. Bandoya katıldığın için çok mutluyum” dedi. Ufuk İnce de, ”Bandomuzu okulumuzda öğretmenler, veliler ve çocuklarımızla birlikte kurduk. Özgür öğretmenimizle birlikte çalışarak en iyi şekilde Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişi kutlanmasında yardımcı olmaya çalıştık. Biz burada veliler olarak ilk kez bu işi yaptık” dedi. Öğrencilerden Doğa İnce de,”Ben iki yıldır okulun bando takımındayım. Bu yılda ailemle beraber birlikte bando takımında yer aldım. Çok mutluyum. Bence bu çok güzel bir etkinlik” dedi. Aykut Bayındır ise, ”3 senedir bando takımında yer alıyorum. Bu sene Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 85. yıl dönümünü velilerle birlikte kutlamak istedik. Böyle bir program içinde yer aldık. Bunun için mutluyum” dedi. Bando Şefi Özgür Aras da, ”Okulumuzun bando takımına bu sene velilerimizi ve öğretmenlerimizi de aldık. Bu vesileyle, 12 velimiz, 8 öğretmenimiz ve 29 öğrencimizle beraber bayramlarda etkinliklere katılıyoruz. İlk sınavımızı bu gün verdik. Bundan sonra tüm bayramlarda yer almak istiyoruz” dedi.