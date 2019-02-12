Burhaniye'de öğretmenler için zeka oyunları eğiticiliği kursu açıldı

Öğretmenliğini Tuğba Takmak'ın yapmış olduğu 44 saatlik kurs bir ayda tamamlanacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlatılan Zeka Oyunları Eğitici Eğitmenliği Kursu ilgi gördü. Tuğba Takmak'ın öğretmenliğini yaptığı ilk kursa 24 öğretmen katılırken, kursların devam edeceği açıklandı. Tüm Okullarda Zeka Oyunları Kursları açılmasını planladıklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı kursu bitiren öğretmenlerin okullarında kurslar açacaklarını söyledi. Kursların ilgi gördüğünü anlatan Dükancı, “Tüm okullarımızdaki öğrencilerimize Zeka Oyunları Kursu açılması sağlanarak Zeka oyunları sayesinde çocukların beyninin yüksek performans göstermesi mümkün. Bu şekilde, daha mantıklı ve daha isabetli kararlar alabiliyorlar. Zeka oyunları sayesinde çocukların kavrama, bilinçaltında etken tanıma ve anlama becerileri hızlanabilir. Çocuğu daha iyiye teşvik etmek önemlidir. Akıl ve zeka oyunları da bu konuda sıkça başvurulan yöntemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Zeka oyunları çocukların geleceğe dönük tahmin ve projeksiyon yapma becerilerini de artırıyor. Bu durumda da çocuk eğitim ve öğrenim hayatıyla ilgili daha iyi seçimler yapıyor. Daha iyi arkadaşlar ediniyor. Kurslarımıza katılan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek” dedi.