Burhaniye'de sel baskınlarına tedbir

Son olarak Öğretmenler Mahallesi'nde çalışmaya başlayan ekipler, 5 adet yer altı pompa odası kurdu.

Burhaniye Belediyesi tarafından Öğretmenler Mahallesi için yağmur suyu uzaklaştırma tesisi kuruldu. Yerleşimin denize paralel olması sebebiyle yıllardır yağmur suları konusunda sıkıntı yaşayan Öğretmenler Mahallesi rahat nefes alacak. Yağmur sularının denize deşarjı için kurulan yer altı pompa tesisleri ile mahalle içinde biriken yağmur sularının denize dökülmesi sağlanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet Öğretmenler Mahallesi plajına bir adet ise Leman Güçlü Parkı mevkiine koyulan beton blokların içine koyulacak olan paket pompa istasyonu ile Öğretmenler Mahallesinde yağmur suyu bertaraf edilecek. Öğretmenler Mahallesinde ciddi bir sorun olan yağmur suları için ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ Yaptığımız bu girişim ile de mahallemizin korkulu rüyasını sonlandırmış olacağız. Yol yapım çalışmalarına önem verdiğimiz gibi yağmur sularının bertarafı için de 5 yıl boyunca ciddi bir mesai harcadık. Sorunlu bölgelerimizde gerek menfez gerekse boru ve büz döşenmesi suretiyle alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mahallelerimizi sağlıklı altyapı ağları ile donatmaya devam ediyoruz. Alt yapıda eksiklikleri gidermek adına önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Çok şiddetli yağışlarda bazı mahallelerde meydana gelen su baskınlarına karşı yağmur suyu hatlarımızı menfezler ve korige borular ile genişletiyoruz. Bu çalışmalar ile şehrimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını hedefliyoruz” dedi.