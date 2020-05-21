Burhaniye'de yardım kampanyası sonuçlandı 800 kişinin hesabına biner lira yatırıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin 19 Mart'ta başlattığı yardım kampanyası sonuçlanırken, 800 kişinin banka hesabına biner lira yatırıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Burhaniye Belediyesinin Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflar ile işinden olan vatandaşlar için 19 Martta başlattığı yardım kampanyası ilgi gördü. Sona eren kampanyada toplanan para da başvuruda bulunan 800 vatandaşın hesabına bayram öncesi yatırılmaya başlandı. Kampanyaya destek olanlara teşekkür eden CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Tüm dünyayı ve yurdumuzu etkileyen pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve işinden olan vatandaşlarımız için başlattığımız kampanyamız tamamlandı. Bayram öncesi de toplanan yardımı başvuran 800 vatandaşımızın hesaplarına yatırmaya başladık. İlçemizde iş yeri kapanan çay ocağı, kahvehane ve lokantalar taşıma işi yapan şoför arkadaşlar ile işinden olan vatandaşlarımıza biner lira yardım yapıyoruz. İnşallah, bu kampanyamız Türkiye'ye örnek olur. Kampanyamıza destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.