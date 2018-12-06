Burhaniyeli öğrenciler atletizmde iddialı oldu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 8 Eylül Stadı'nda açtığı atletizm kursu ilgi gördü. Güngör Erenoğlu'nun öncülüğünde hafta içi her gün devam eden kursa iki gurupta 18 kişi katılıyor.

Burhaniye 8 Eylül Stadında, hafta içi, günde 2 saat olarak düzenlenen atletizm kursuna 10-19 yaş gurubunda 18 öğrenci katılıyor. Çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, “Kursumuz ilgi gördü. Şu anda 2 gurupta 18 kişi ile çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çok hevesli. Yarışmalara hazırlanıyoruz. İnşallah, iyi dereceler alacağımıza inanıyorum Bize bu imkanı sağlayan Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi. Atletizm Kursunun haziran ayına kadar devam edeceği açıklandı.