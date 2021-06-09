Büyükşehir Belediyeden Karesi ve Altıeylül'e sıcak asfalt

2021 yılı asfalt sezonunun açılışını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin en büyük iki ilçesi Altıeylül ve Karesi'de de sıcak asfalt hamlesini başlatıyor.

Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki hafta Başkan Yılmaz'ın talimatıyla iki ilçede eş zamanlı sıcak asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirilecek. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeleri için asfalt ihtiyacı duyulan yolları Başkan Yücel Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında masaya yatırdı. Başkan Yücel Yılmaz her iki ilçeden gelen asfalt taleplerini bu yılki programa alarak asfaltlama çalışmalarına start verdi.

Bu kapsamda Altıeylül ve Karesi ilçelerine 30 bin ton sıcak asfalt serimi yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmayı hedefliyor.

İki ilçede eş zamanlı çalışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tamamında vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, “Bu kapsamda Balıkesir'imizin iki büyük ilçesi Altıeylül ve Karesi'de; ilçe belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde asfaltlanmaya ihtiyaç duyulan yollarımızı belirledik ve eş zamanlı olarak sıcak asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yeni ve güvenli yolları hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. 2021 asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte iki ilçemizin yanı sıra şehrin dört bir yanında yeni yol açımı, asfalt serimi, yol genişletme gibi çalışmalarımız da sürecek” açıklamasında bulundu.