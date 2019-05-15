Çaldıkları tarım aletini 12 bin 500 liraya sattılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalınan tarım aletinin 12 bin 500 liraya satıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi Misakça Mahallesi'nde Tavuk Haneler bölgesinde bahçesindeki tarım aletinin çalındığını iddia eden E.D., Edincik Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat etti. Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahçeye gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde çalınan tarım aletinin Gönen ve Balya ilçeleri yolu kenarındaki bir çiftlikte olduğu tespit edildi. Çiftlik sahibi, tarım aletini B.F. isimli şahıstan iki ay önce 12 bin 500 TL karşılığında satın aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini beyan etti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tarım aleti çiftlik sahibine teslim edildi.