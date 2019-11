Çapar : “Çözüm cezaların arttırılmasında değil”

Balıkesir'in Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Çapar, trafikteki sıkıntıların cezaları arttırarak çözülemeyeceğini belirterek, "Çözüm cezaların arttırılmasında değil, çözüm eğitimden geçmektedir" dedi.

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Çapar, her yıl yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttırılan trafik cezalarının trafik sorunlarını çözmekte etkisi olmadığını ifade etti. Zaten her sene rutin olarak cezaların arttığını ifade eden Oda Başkanı Çapar “ Trafik cezaları her sene rutin olarak artıyor. Peki, trafikteki sıkıntılara çözüm olabiliyor mu? Hayır. Cezaları arttırarak sorunlara çözüm bulamayız. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak her alanda olduğu gibi trafikte de eğitimleri arttırmalıyız. Yüksek model lüks araçlara binenler için trafik cezaları sorun teşkil etmiyor. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da zaten akaryakıt fiyatlarından bunalmış durumdalar. Cezalardan korkmaktan vazgeçmişler. Toplumsal bir mutabakat çerçevesinde trafik sorunları çözülebilir” dedi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak üyelerinin eğitimleri konusunda taviz vermediklerini söyleyen Osman Çapar “ Tüm şoförler ve araç hosteslerimizi mutlaka sektör içi eğitimlerden geçiriyoruz. Yılbaşından bu yana da tüm sektör çalışanları sertifikalıdır. İnsan odaklı hizmet sektöründe çalıştığımız için bu konuda çok duyarlıyız. Bandırma olarak iyi bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim“ diye konuştu.