İhlas Haber Ajansı

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Çiftlik cinayetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Bent Deresi mevkiindeki çiftlikte Muharrem Güler (51) silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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