Dursunbey'de sıcak asfalt çalışmaları başladı

Dursunbey-Balıkesir D-230 karayolunda devam eden duble yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çevre yolu olarak bilinen bölgede sıcak asfalt çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, özellikle seçimlerde en büyük gündem olan bu yolda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada; "Ne demiştik. Seçimler için değil, İlçemizin geleceği için çalışıyoruz. Dursunbey-Balıkesir yolumuzun Dursunbey ilçe girişi ve çevre yolu kısmında Sıcak asfalt çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Sedirkent ile Dursunbey terminali bölgesinde yapılan alt geçide kadar sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak olan bu yolun karşı kısmıda trafiğe kapatılarak sıcak asfalt yapılacak. Yolun çeşitli bölgelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bölgeler önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak.