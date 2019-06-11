Edremit 1. Bilişim Şenliği 81 projeyle başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından beri Edremit'te uygulanmaya başlanan BENGİ-EDROBOTİK (Edremit Robotik Kodlama) Projesi, Bilişim Şenliği'nde ilk meyvelerini verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Edremit'te yapılan kodlama ve robotik çalışmaları sinevizyon gösterisiyle tanıtıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “EDROBOTİK-Edremit Robotik Kodlama Projesiyle 30 okulumuzdan, 31 öğretmen ve 153 öğrencimizin katılarak 81 proje çalışmasını sergilendikleri ilk Bilişim Şenliği'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz artık hayallerini kodluyor, geleceği tasarlıyor. EDROBOTİK projemizin yürütülmesinde ve Bilişim Fuarı'nın düzenlenmesinde özveriyle çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerimizi ve görevli tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize destek olan okul müdürlerimize, Bilişim Şenliği'nin hazırlık sürecinde maddî desteklerini esirgemeyen hayırseverimiz Hüseyin Esen'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Kodlama ve robotik faaliyetleriyle ilgili sinevizyon gösterisinin ardından Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer tarafından projeleri hazırlayan 31 danışman öğretmene teşekkür belgeleri verildi ve serginin açılışı yapıldı. EDROBOTİK Bilişim Fuarı'na katılan tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Sırmalı fuarın Edremit için hayırlı olmasını dileyerek projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese çalışmalarında başarılar diledi. Protokol ve davetliler stantları dolaşıp hazırlanan kodlama ve robotik tasarımlarını incelediler, görevli öğretmen ve öğrencilerle topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler. Edremit'teki 1 anaokulu, 4 ilkokul, 18 ortaokul ve 7 liseden 153 öğrencinin ve 31 danışman öğretmenin 81 projeyle katıldığı Kodlama ve Robotik Bilişim Şenliği iki gün süreyle misafirlerini ağırlayacak.

Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen fuara Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, okul / kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.