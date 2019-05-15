Edremit TDİOSB (Süs Bitkileri-Seracılık) tüzel kişilik kazandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla hayata geçirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Tarım ve Orman Bakanlığınca resmi sicil numarası tescil edilerek tüzel kişilik kazandı.

Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen ve hızla yol kat edilen proje kapsamında OSB kuruluşuna katılan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Kuruluş Protokolü hazırlanarak taraflarca imza altına alınmıştı.

07.05.2019 Salı günü müteşebbis heyetin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda TDİOSB'nin organları, yönetim ve denetim kurulu belirlenerek taraflarca imza altına alınarak Kuruluş Protokolü hazırlanmıştı. Bu kapsamda hazırlanan kuruluş protokolü Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve beraberindeki heyet; Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Genel Sekreteri Recep Akgün, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ve Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Zir. Yük. Müh. Bülent Coşar ve Zir. Müh. Muzaffer Kaşıkçı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ziyarette; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilen proje sunumları ve toplantıların akabinde Edremit TDİOSB (süs bitkileri-seracılık) kuruluş protokolü bakanlıkça onaylanarak, tüzel kişilik kazandı.

Ülkemizdeki diğer bölgelere örnek olacak şekilde bir Süs Bitkileri-Seracılık OSB bölgesi kurulması planladıklarını vurgulayan Kaymakam Sırmalı, "Edremit'te Süs Bitkileri-Seracılık Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunda, süs bitkileri üreticilerine ve müteşebbislere, özellikle de bölgemiz halkına büyük ekonomik getiri ve istihdam sağlayacaktır” dedi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Bugün ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli gördüğümüz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin kurulması ve tüzel kişilik kazanması için önemli bir adımı daha atmış bulunmaktayız. İlçemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanarak hayata geçirdiğimiz projemiz çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bugün kuruluş protokolümüzü Ankara Tarım ve Orman Bakanlığına elden götürülerek teslim ettik. Bakanlığımızda projemiz ile ilgili bilgilendirme sunumları ve toplantılar gerçekleştirdik. Bugün ki ziyaretlerimiz kapsamında TDİOSB Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ve Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş'u ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz kapsamında, Edremit TDİOSB (süs bitkileri-seracılık) projemizin kuruluş protokolü onaylanarak, resmi sicil numarası almış ve tüzel kişilik kazanmıştır. Tüzel kişiliğe kavuşan Edremit TDİOSB ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.

Bundan sonraki süreçte tüzel kişilik kazanan Edremit TDİOSB'nin altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemelerimizi tamamlayacağız.

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgemize yeni yatırım alanları kazandırmak, bölgemize yeni istihdam sahaları kazandırmak (1000 kişiye istihdam) ve Ülkemizin dünya süs bitkileri ve çiçekçilik pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla yola çıktığımız projemiz kapsamında; tüzel kişiliğimiz kurulmuş oldu. Edremit'te kurulacak TDİOSB istihdama ve ekonomiye büyük katkısı sağlayacağı gibi bölgemizin tarımının geliştirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte OSB kurulacak arazinin satın alınması, alt yapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması sağlanacak. Hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçmektir.” dedi.