Edremit'te Hasan Arslan dönemi hızlı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, hizmet atağına hızlı başladı. Akçay, Sarıkız ve İkizçay Mahallesi'nde 10 günde 6 bin 600 metrekare parke taş kaplama ve 13 bin metrekare sıcak asfalt yapıldı.

Edremit ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra öncelikli olarak turistik Akçay, Sarıkız, İkizçay Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ tarafından şehir su şebekesi döşenmesi nedeniyle kazılan yolların yapılması için Fen İşleri ekiplerini görevlendirdi. Başkan Arslan'ın daha önce BASKİ'de görev yapan Abdullah Kesici'yi Fen işleri Müdürü olarak görevlendirmesinden sonra ekipler kolları sıvayarak çalışmalara başladılar. Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçay, Sarıkız ve İkizçay Mahallesi'nde bir ay içerisinde 3 cadde ve 6 sokakta 6 bin 600 metrekare parke taş döşemesi yapılarak yolların tamir ve yenilenmesi yapıldı. Ayrıca 10 gün içerisinde üç mahallede üç cadde ve 4 caddede 13 bin 180 metrekare sıcak asfalt kaplaması yapılarak yaz sezonu öncesinde yollar yenilendi. Turistik mahallerde sorunların yaz sezonu girmeden hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit'te artık, hızlı, çevik ve etkili belediyecilik dönemi başladı. Şehrimizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Özellikle turizm hareketliliği nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Akçay, Altınoluk, Güre gibi sahil mahallelerimizde sezon başlamadan sorunlar giderilecek” dedi. Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel, mahallesinde su şebekesi nedeniyle yolların kazılması sonucu çok sıkıntı yaşandığını ancak Başkan Hasan Arslan'ın göreve gelmesinden sonra bir ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde sorunların teker teker çözülmeye başlandığını söyledi. İkizçay Mahallesi Muhtarı Selim Diril ise belediyeye bildirdikleri sorunların kısa süre içerisinde giderildiğini belirterek Başkan Arslan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.