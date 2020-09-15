Edremit'te kurallara uymayanlara ceza

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 salgının yayılmasını engellemek, Edremitlilerin sağlığını korumak ve vatandaşların kurallarını uymasını sağlamak amacı ile maske ve mesafe kuralının uygulanmasını kontrol etmek amacı ile denetimlerini sıkı bir şekilde devam ettiriyor.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bugün yaptığı denetimler maske kuralını uymadığı tespit edilen 7 iş yerine 5 bin 600 TL. 45 kişiye de toplam 40 bin 500 TL. İdari para cezası kesti. Ayrıca yapılan denetimlerde evinde izalasyonda olmadığı tespit edilen 1 şahıs polis ekiplerince yakalanarak devlet yurduna yerleştirildiği ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 100 iş yerine de denetim yapıldığı, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına pandemi kurallarına uyması konusunda bilgilendirildiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin vatandaşlarının sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile denetimlerini her gün rutin olarak sıkı bir şekilde devam ettireceği öğrenildi.