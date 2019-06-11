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Edremit'te yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan Bisiklet yolunun devam eden etaplarında çevre ve yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan Bisiklet yolunun devam eden etaplarında çevre ve yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor.


Edremit ilçe merkezinden geçen Çanakkale-İzmir yolu kenarına yapılan yeşil alan ve bisiklet yolu projesi Başkan Selman Hasan Arslan tarafından devam ettiriliyor. Bisiklet yolu projesinin üçüncü etabında yeşil alan ve çevre düzenlemelerine başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından otomatik sulama sistemleri kurulan alanda çim ekimleri yapılıyor. Çim ve yeşil alan düzenlemelerinden sonra banklar ve spor aletleri yerleştirilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçe genelinde bakım-onarım, düzenleme ve sinekle mücadele çalışmaları devam ediyor.

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